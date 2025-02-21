Новый вирус нашли в Гонконге у японского нетопыря. Нам грозит новая пандемия?

У летучих мышей в Китае нашли новый коронавирус , схожий с COVID-19. Он может передаваться от животных к человеку. Насколько он опасен и может ли миру грозить очередная пандемия, в беседе с 360.ru объяснил вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Вирус может быть очень опасным, очень страшным, он может убивать, но вот такого, чтобы он размножался в организме в достаточном количестве и чувствительность людей к нему была такая, чтобы он мог бы легко передаваться… Это не часто бывает и в мире вирусов, и в мире людей», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Обнаружение нового вируса — это всегда успех вирусологии. Но пока сказать, с чем человечество имеет дело, — сложно, отметил ученый.

Больше всего вероятность, что это ограничится локальной историей. Сообщения о том, чтобы этот вирус был чрезвычайно патогенный и убивал людей, которых он заражает, пока мы не имеем.

По мнению профессора, вероятность, что новый вирус принесет «крупные» неприятности, невысока. Но нужно продолжать изучения и наблюдения.

«Пандемии бывают не каждый год и даже не каждые 10 лет», — пояснил вирусолог.

Среди по-настоящему тяжелых пандемий за последние 100 лет были гриппозные и коронавирусная пандемия.

«Я имею в виду гриппозную пандемию 1918–1920 годов, когда еще вирус гриппа был неизвестен. И эту пандемию, которая у нас была сейчас, она тоже была достаточно серьезная», — добавил он.

Кроме того, напомнил Альтштейн, у вирусов нечасто встречаются свойства, позволяющие им распространиться по всему миру.