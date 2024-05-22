Новый штамм коронавируса FLiRT назвали обновленной версией омикрона

Появившийся в России штамм коронавируса FLiRT — очередной вариант возбудителя омикрон, но обладает меньшей патогенностью, поэтому рост числа зараженных окажется незначительным. Об этом в комментарии 360.ru заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что за время пандемии специалисты выявили более тысячи различных вариантов коронавируса, которые отличались по структуре своего генома и биологическим свойствам.

Возбудители альфа, бета, гамма и дельта, бушевавшие до появления омикрона, обладали значительной патогенностью, поэтому зараженные часто умирали. Число летальных случаев пошло на спад, когда появился омикрон. Но он оказался более заразным, и на пике число заболевших доходило до 3,5 миллиона в сутки.

«Штамм FLiRT, который обнаружили в этом году, мало отличается от прошлых вариантов в плане патогенности, но его заразность меньше, чем у омикрона. Поэтому рост числа заболевших будет, но не таким значительным, как это было в период пандемии», — заявил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что вакцины, которые применяли раньше, снизят вероятность течения тяжелой болезни или смерти, но от заражения новым штаммом коронавируса защитят слабо.

Роспотребнадзор сообщил, что всего в России выявили 178 случаев заражения штаммом коронавируса FLiRT. Основная доля пришлась на вариант KS.1 (170 случаев). В ведомстве добавили, что по симптомы у возбудителя такие же, как у омикрона: кашель, температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.