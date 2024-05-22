В России выявили вариант коронавируса FLiRT

В России выявили вариант коронавирусной инфекции FLiRT, но он не представляет серьезной опасности для населения. В стране по-прежнему доминирует штамм омикрон.

В процессе наблюдения, анализа и оценки вируса можно выявить даже единичные новые геноварианты, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», — уточнило ведомство.

Все они не опаснее других разновидностей коронавирусной инфекции.

Если говорить о симптоматике, то здесь, как и при омикроне, может появиться кашель, высокая температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.

Специалисты предупредили, что для сохранения здоровья нужно чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, проветривать помещения, а также избегать общения с больными людьми.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что штамм коронавируса FLiRT особой опасности не представляет, хотя и очень заразен.