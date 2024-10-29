Новый проект в сфере здравоохранения для пожилых людей запустили в Москве

Новый масштабный проект «Территория долголетия» анонсировали в рамках третьего конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве. Его цель — увеличить среднюю продолжительность жизни россиян.

«Мы будем продвигать идею активного долголетия среди граждан и среди врачебного сообщества. Собственно, наша задача — перевернуть парадигму представления о продолжительной жизни. Мы считаем, что продолжительная жизнь может быть активной и здоровой», — рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Ольга Ткачева.

Начнется программа в 30 регионах и будет впоследствии масштабироваться.

В проект войдут лекции, регулярная диагностика, новый сайт и многое другое. Российский геронтологический научно-клинический центр и группа компаний «Нижфарм» запланировали совместные образовательные и просветительские акции для врачей и пациентов.

«В рамках этого совместного проекта предусмотрен ряд мероприятий по увеличению осведомленности врачей по диагностике таких заболеваний в области кардиологии, эндокринологии, как артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа», — уточнила генеральный директор компании Оксана Позднякова.

Одна из главных задач — повысить процент тех, кто проходит регулярные профилактические осмотры. Сейчас он составляет 29%, однако есть предпосылки к росту. Все больше россиян уделяют внимание профилактике различных проблем со здоровьем, активному образу жизни и правильному питанию. Партнеры надеются внести весомый вклад в решение этого вопроса.