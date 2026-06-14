Новый подход к изучению малярии нашли в Японии

Исследователь Одагава: малярию можно затормозить с помощью температуры

Ученые выяснили, что размножение малярийного паразита можно затормозить с помощью изменения температуры среды организма-хозяина. Об этом РИА «Новости» сообщила ассистент кафедры тропической медицины Токийского медицинского университета Дзикэй Тайти Одагава.

Японские специалисты выяснили, что размножение подавляется, если паразита помещают в температурную среду холоднее привычной. Исследование провели на культивированном возбудителе тропической малярии, а также на мышиной модели. В обоих случаях размножение подавлялось.

Ученый предположила, что это происходит из-за нарушения процесса проникновения малярийного паразита в новые эритроциты.

«Однако результаты данного исследования не означают, что если принудительно снизить жар, малярию можно вылечить», — подчеркнула она.

Одагава пояснила, что основой лечения остается правильное применение противомалярийных препаратов.

Ранее в Японии рассказали, что людям с геном APOE нужна ранняя профилактика деменции.