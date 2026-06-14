Новый подход к изучению малярии нашли в Японии
Исследователь Одагава: малярию можно затормозить с помощью температуры
Ученые выяснили, что размножение малярийного паразита можно затормозить с помощью изменения температуры среды организма-хозяина. Об этом РИА «Новости» сообщила ассистент кафедры тропической медицины Токийского медицинского университета Дзикэй Тайти Одагава.
Японские специалисты выяснили, что размножение подавляется, если паразита помещают в температурную среду холоднее привычной. Исследование провели на культивированном возбудителе тропической малярии, а также на мышиной модели. В обоих случаях размножение подавлялось.
Ученый предположила, что это происходит из-за нарушения процесса проникновения малярийного паразита в новые эритроциты.
«Однако результаты данного исследования не означают, что если принудительно снизить жар, малярию можно вылечить», — подчеркнула она.
Одагава пояснила, что основой лечения остается правильное применение противомалярийных препаратов.
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