Новый ГОСТ для творога появится в России: он станет более влажным и менее жирным

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на творог, который вступит в силу в 2027 году

Новый ГОСТ на творог вступит в силу в январе 2027 года, он уточнит требования к содержанию белка и влажности продукта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные документа, полученного в Росстандарте.

В ведомстве пояснили, что новая редакция сохраняет традиционный объект стандартизации — классический творог. При этом стандарт уточняет ряд показателей с учетом современной практики.

Так, минимальный порог влажности творога повышен с 60 до 65%. Как отметили в ведомстве, это позволит точнее регламентировать консистенцию творога.

Расширен перечень допустимого сырья, теперь в него включили пастеризованное и сгущенное молоко. Нормы содержания белка составят 14, 15 и 17% в зависимости от жирности вместо прежних 14, 16 и 18%.

Установлен нижний порог кислотности — не менее 150 градусов Тернера, тогда как раньше ограничивали только максимум. По данным Росстандарта, эта мера направлена против возможной фальсификации.

Новый ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России стандартов. Они служат лишь ориентиром для производителей.

Помимо этого стандарта, с 1 апреля в России начнет действовать новый ГОСТ на белый хлеб. Обновление нормы привело к уменьшению веса и увеличению срока хранения белого хлеба.