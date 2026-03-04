Обновленный ГОСТ привел к уменьшению веса и увеличению срока хранения белого хлеба

С 1 апреля в России начнет действовать обновленный ГОСТ на белый хлеб. Новый стандарт определяет требования к составу и качеству продукции. Хлеб будет выпекаться из муки высшего, первого или второго сортов с использованием дрожжей, соли, воды и сахара. Директор НИИ Хлебопекарной промышленности Марина Костюченко в беседе с KP.RU подчеркнула, что рецептура и классические технологии закреплены в приложениях к ГОСТу.

«На самом деле это не какой-то новый стандарт, нами был актуализирован действовавший с 1986 года стандарт на хлеб белый», — отметила она.

Изменения коснулись веса буханок: теперь допустимо производство хлеба весом от 0,35 до 0,5 кг. Срок реализации упакованного хлеба увеличен до трех суток.

Сергей Сиренко, соучредитель ООО «Рижский хлеб», считает, что нововведения не повлияют на цены, так как основные требования к составу и технологии остались прежними.

«Однако современная упаковка действительно позволяет дольше сохранить хлеб свежим, значит в торговых сетях будет меньше списаний», — добавил он.

Новый регламент принят всеми странами Евразийского экономического союза: Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также Таджикистаном и Узбекистаном.