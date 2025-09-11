Новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию создали в России
Специалисты Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Создателями теста для диагностики инфекции, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae, стали эксперты ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
«Этот микроорганизм часто становится причиной респираторных заболеваний, включая различные воспаления верхних дыхательных путей и внебольничную пневмонию», — объяснили в пресс-службе.
Преимуществами нового теста назвали скорость, чувствительность и удобство. Быстрая диагностика позволит оперативно назначить лечение.
Кандидат медицинских наук Любовь Станкевич ранее предупредила, что микоплазма может запустить «порочный круг» болезней.