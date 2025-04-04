Врач Станкевич: микоплазма может запустить «порочный круг» болезней

Микоплазменная пневмония может вызывать воспаление слизистых оболочек дыхательных путей, делая их уязвимыми к новым инфекциям. Об этом заявила кандидат медицинских наук Любовь Станкевич в беседе с « Известиями ».

По словам врача, заболевание начинается с обычных признаков, таких как насморк, кашель, усталость и лихорадка. Однако позже кашель становится интенсивным, сопровождается кровянистыми выделениями и распространяется на нижние дыхательные пути. Воспаление, вызванное микоплазмой, нарушает защитные механизмы слизистой оболочки.

«И тогда начинается порочный круг — только человек вылез из одного заболевания и через несколько дней он снова заболевает», — пояснила эксперт.

Она также подчеркнула, что тяжелые респираторные инфекции могут быть вызваны множеством возбудителей, включая микоплазму, которая все чаще диагностируется.