Новые правила оформления больничного листа назвали борьбой с симулянтами

Разработанные министерством здравоохранения новые правила оформления больничных листов станут защитной мерой от недобросовестных работников. Об этом в комментарии «Газете.ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Он пояснил, что новые правила Минздрава предусматривают отправку часто оформляющих больничный людей на медицинскую комиссию для независимой оценки состояния здоровья. По итогам специалисты примут решение об увеличении срока больничного или его закрытии.

«Это такая защитная мера от тех, кто действительно иногда злоупотребляет количеством больничных листов. Что ж тут скрывать? Есть у нас пока случаи выдачи их по необходимости, хотя это, безусловно, уголовно наказуемое деяние», — заявил Куринный.

Минздрав России подготовил новые правила оформления больничных листов, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Теперь работники, которые четыре или более раз прекращали работать из-за состояния здоровья, обязаны проходить медицинскую комиссию либо оформлять больничный на три дня.

Сейчас врачи выдают больничные на срок до 15 дней, фельдшеры и стоматологи — на 10 дней. Продление возможно только после одобрения медицинской комиссии.