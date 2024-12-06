Юрист Соловьев: инициатива Минздрава о больничных призвана снизить случаи злоупотребления
Министерство здравоохранения РФ выразило намерение изменить порядок формирования больничных листов. В беседе с RT инициативу прокомментировал заслуженный юрист России и профессор Иван Соловьев.
Эксперт напомнил, что одна из целей нововведения — сокращение до трех дней продолжительности периода нетрудоспособности для россиян, которые часто болеют.
«В условиях повышения выплат по больничному вполне логично, что Минздрав хочет реализовать меры по снижению лазеек для злоупотребления ими», — отметил специалист.
По его словам, новые правила не предполагают подписание каких-либо соглашений со стороны пациентов. Подобная процедура требуется при проведении операции или отказе от госпитализации.
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