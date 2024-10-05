«Носите правильные очки». Родителям рассказали, как сохранить зрение у детей

Офтальмолог Васильева порекомендовала не подбирать очки для детей в оптике

Почти у половины детей во всем мире к 2050 году будут проблемы со зрением, сообщили японские ученые. Офтальмолог Анастасия Васильева рассказала 360.ru, что выбирать очки для детей нужно после консультации с врачами.

Васильева пояснила, что многие родители подбирают очки в оптике, а делать этого не следует. Она дала несколько советов по сохранению зрения детей.

«Прежде всего, конечно, ходить к офтальмологам — к настоящим офтальмологам и не подбирать очки в оптике, больше гулять на улице, использовать прогрессивную коррекцию», — отметила собеседница 360.ru.

Она добавила, что необходимо вовремя посещать офтальмолога и контролировать рост близорукости. Эта болезнь может быть ненастоящей, ложной.

«Поэтому гуляйте на улице побольше, ходите к офтальмологам и носите правильные очки на том расстоянии, на котором они подобраны», — резюмировала Анастасия Васильева.

Наряду с генетической предрасположенностью причиной ухудшения зрения может быть и чрезмерное увлечение гаджетами, заявила офтальмолог Мария Левина. Еще одним фактором развития болезней глаз она назвала чрезмерные нагрузки в школьном возрасте.