Офтальмолог Левина назвала увлечение гаджетами одной из основных причин близорукости

Катализаторами ухудшения зрения могут выступать как генетическая предрасположенность, так и активное использование смартфонов. Офтальмолог Мария Левина рассказала это в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, длительная зрительная нагрузка часто приводит к ухудшению зрения в школьные годы. Генетические факторы играют значительную роль: если у одного из родителей есть близорукость, риск появления этой проблемы у ребенка увеличивается, а если оба родителя близоруки, шансы еще выше.
Чрезмерные нагрузки в раннем возрасте и пик заболеваемости в школьный период также способствуют развитию близорукости, ведь детям приходится много читать. Дополнительно, увеличение экранного времени из-за смартфонов ухудшает зрение.
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