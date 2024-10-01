Офтальмолог Левина назвала увлечение гаджетами одной из основных причин близорукости

Катализаторами ухудшения зрения могут выступать как генетическая предрасположенность, так и активное использование смартфонов. Офтальмолог Мария Левина рассказала это в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По ее словам, длительная зрительная нагрузка часто приводит к ухудшению зрения в школьные годы. Генетические факторы играют значительную роль: если у одного из родителей есть близорукость, риск появления этой проблемы у ребенка увеличивается, а если оба родителя близоруки, шансы еще выше.

Чрезмерные нагрузки в раннем возрасте и пик заболеваемости в школьный период также способствуют развитию близорукости, ведь детям приходится много читать. Дополнительно, увеличение экранного времени из-за смартфонов ухудшает зрение.