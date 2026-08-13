Нижегородские врачи посоветовали пенсионерам пройти диспансеризацию летом

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая сообщила, что летом в поликлиниках обычно меньше очередей, а пациентам проще добираться на прием. Врачи могут уделить больше времени осмотру и жалобам пожилых людей.

Осенью и зимой возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, чаще возникают гипертония и бронхиты. Анализы крови помогают заметить изменения в работе почек и печени, а электрокардиограмма выявляет нарушения сердечного ритма. При обнаружении рисков врач может скорректировать лечение, питание и образ жизни пациента.

Главный врач городской поликлиники № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода Инна Пудова отметила, что регулярный контроль особенно важен для людей с гипертонией, сахарным диабетом и болезнями суставов. Диспансеризацию проводят в поликлинике по месту прикрепления. Записаться можно через регистратуру, кабинет профилактики или портал Госуслуг; понадобятся паспорт и полис ОМС.