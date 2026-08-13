Нижегородские врачи посоветовали пенсионерам пройти диспансеризацию летом
Медики рекомендуют жителям Нижегородской области старшего возраста пройти диспансеризацию летом, чтобы выявить риски обострения хронических болезней до холодов, передает newsnn.ru.
Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая сообщила, что летом в поликлиниках обычно меньше очередей, а пациентам проще добираться на прием. Врачи могут уделить больше времени осмотру и жалобам пожилых людей.
Осенью и зимой возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, чаще возникают гипертония и бронхиты. Анализы крови помогают заметить изменения в работе почек и печени, а электрокардиограмма выявляет нарушения сердечного ритма. При обнаружении рисков врач может скорректировать лечение, питание и образ жизни пациента.
Главный врач городской поликлиники № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода Инна Пудова отметила, что регулярный контроль особенно важен для людей с гипертонией, сахарным диабетом и болезнями суставов. Диспансеризацию проводят в поликлинике по месту прикрепления. Записаться можно через регистратуру, кабинет профилактики или портал Госуслуг; понадобятся паспорт и полис ОМС.