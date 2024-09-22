Нижегородские хирурги извлекли «царь-камень» из мочевого пузыря пациента

Хирурги из Арзамаса вырезали из мочевого пузыря пациента камень размером 11×6 сантиметров. Об этом сообщил сотрудник ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале .

Операция прошла в больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского. По словам Никонова, пациент страдал от травмы позвоночника и был прикован к постели. Уролог на УЗИ заметил у мужчины двухстороннее расширение почек. Оказалось, что у пациента образовался огромный камень.

Хирурги провели операцию и извлекли опасное образование из мочевого пузыря.

«Медики даже в Книгу рекордов хотят подать заявку, в научной литературе такого образования не встречали», — заключил Никонов.

Ранее якутские хирурги прооперировали годовалого ребенка, который проглотил батарейку. Инородный предмет находился в пищеводе грудничка шесть дней. Врачи достали батарейку, но ребенок получил электрохимический ожог, воспаление и сильный отек пищевода. Младенца поместили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии.