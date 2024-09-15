Годовалый ребенок попал в реанимацию с батарейкой в пищеводе

Хирурги в Якутии извлекли из пищевода годовалого ребенка литиевую батарейку. Он проходил с ней шесть дней и получил сильный ожог, сообщил региональный Минздрав .

Когда у ребенка поднялась температура и он перестал есть, родители показали его врачам. Сначала недомогание списали на прорезывание зубов, но потом заподозрили попадание в организм инородного предмета. Эта версия подтвердилась — в начальном отделе пищевода застряла литиевая батарейка.

«Было очень сложно ее достать. Ребенок получил электрохимический ожог, воспаление и сильный отек пищевода. Пациент находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое», — сказал заведующий детским хирургическим отделением Педиатрического центра РБ№ 1-НЦМ Якутии Антон Тарасов.

По его словам, литиевая батарейка поражает слизистую всего за несколько часов, а в этом случае она пробыла в пищеводе годовалого ребенка шесть дней. Тарасов предупредил, что даже после снятия воспаления у него останутся болезненные симптомы — появится рубцовая ткань и сузится пищевод.

В Купчино врачи не смогли спасти девочку, которая тоже проглотила батарейку. Родители обратились за помощью только через три месяца.