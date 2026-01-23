Мясников раскрыл главный сигнал, указывающий на инфаркт
Боль это сигнал, который может указывать инфаркт. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Врач назвал болевые ощущения при ишемии защитной функцией организма, которая обращает внимание на опасное состояние.
Мясников также обратил внимание на сердечников особой группы риска, у которых инфаркт может протекать без боли. Это значительно затрудняет диагностику и повышает вероятность тяжелых последствий инфаркта.
Ранее телеведущий раскритиковал блогеров и врачей, убеждающих россиян не принимать статины в новогодние праздники. По его словам, теперь на их совести инсульты и инфаркты людей.