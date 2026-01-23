Мясников раскрыл главный сигнал, указывающий на инфаркт

Боль это сигнал, который может указывать инфаркт. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» .

Врач назвал болевые ощущения при ишемии защитной функцией организма, которая обращает внимание на опасное состояние.

Мясников также обратил внимание на сердечников особой группы риска, у которых инфаркт может протекать без боли. Это значительно затрудняет диагностику и повышает вероятность тяжелых последствий инфаркта.

Ранее телеведущий раскритиковал блогеров и врачей, убеждающих россиян не принимать статины в новогодние праздники. По его словам, теперь на их совести инсульты и инфаркты людей.