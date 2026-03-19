«Никогда бы не нашли». Онколог рассказал о прячущихся годами опухолях
Есть раковые опухоли, которые растут в организме человека годами и никак себя не проявляют. Об этом Lenta.ru рассказал хирург НМИЦ онкологии имени Петрова и член попечительского совета фонда «Не напрасно» Максим Котов.
Показатели выживаемости при таких новообразованиях обычно высокие, эти опухоли никак не влияют на продолжительность или качество жизни.
«Чаще всего их находят случайно — когда человек проходит диспансеризацию или обследуется по другому поводу. Если бы не эти обследования, опухоль никогда бы не нашли», — отметил специалист.
Предсказать поведение опухоли сложно. Фиксируются случаи, когда рак начинает резко прогрессировать, на это влияет множество факторов.
Врач-методист ГБУЗ ЦОЗиМП Нигина Арушанова ранее рассказала, что многие виды злокачественных опухолей развиваются незаметно.