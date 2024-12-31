Никаких салатов и растительное мясо. Как извлечь из новогодних блюд пользу

Салатам с большим количеством майонеза есть вкусная и полезная альтернатива. О блюдах для новогоднего стола, которые пойдут на пользу здоровью, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой.

В главную ночь года Дианова и члены ее семьи предпочитают есть достаточно легкую пищу. Поэтому свой праздник диетолог в шутку назвала «подростковым».

«У нас будут классические куриные наггетсы, а также наггетсы из растительного аналога мяса. Будет запеченный картофель, приготовленные на гриле шампиньоны и брокколи, овощная нарезка, помидоры черри и морковка», — рассказала врач.

Ничего жареного или жирного подавать на стол гастроэнтеролог не планирует. В том числе и любимый россиянами оливье.

«Салатов, которые все делают, у нас не будет», — подчеркнула Дианова.

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