Диетолог Мухина: воды нужно пить в два раза больше, чем алкоголя

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала «Москве 24» о двух главных ошибках россиян во время празднования Нового года

Многие люди садятся за стол голодными и не пьют воду во время праздничного ужина. Это может привести к перееданию и проблемам со здоровьем.

Пропуск утреннего и дневного приема пищи, по словам Марият Мухиной, часто приводит к тому, что человек начинает есть только в новогоднюю ночь. Из-за этого он может съесть больше, чем нужно, что чревато набором веса и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Врач советует обязательно завтракать, обедать и полдничать.

Еще одна распространенная ошибка — не пить воду во время застолья. Вода помогает избежать дегидратации, уменьшает чувство голода и интоксикацию. В течение застолья ее нужно пить в два раза больше, чем алкоголя. То есть если употребить 50 граммов спиртного, затем нужно выпить 100 миллилитров воды.