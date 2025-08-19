New York Post: пищевые привычки могут влиять на процесс старения

Ученые из Испании обнаружили связь между питанием и длиной теломер — концевых участков хромосом, которые с возрастом укорачиваются. Это, в свою очередь, может привести к различным заболеваниям сердца и диабету 2 типа. По данным New York Post , исследователи пришли к выводу, что правильное питание способно замедлить процесс старения на уровне ДНК.

Особую роль в рационе играет арахис, при условии отсутствия аллергии на него. В материале подчеркивается: «Было доказано, что антиоксиданты борются с укорочением теломер, поэтому вполне логично, что арахис — богатый источник антиоксидантов, таких как витамин Е, ниацин и полифенолы, такие как ресвератрол, — может помочь».

Арахис способен нейтрализовать активные формы кислорода и уменьшать воспаление, что важно для сохранения длины теломер. В исследовании участвовали 58 человек, которые были разделены на три группы в зависимости от рациона. У тех, кто ел арахис, наблюдалось увеличение длины теломер через три месяца, а у участников из других групп теломеры укоротились, написал aif.ru.