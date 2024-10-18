Невролог Тютчева назвала рисование и изучение иностранных языков способами профилактики деменции

Пожилым людям важно поддерживать в тонусе мозговую активность для профилактики возрастных изменений. Для этого необходимо сохранять высокий уровень когнитивных способностей, заявила невролог Оксана Тютчева в интервью сайту «Подмосковье сегодня» .

Так, полезным хобби для снижения рисков деменции станет рисование и изучение иностранных языков. Также пожилым людям можно учить стихи и собирать пазлы, приводит kp.ru слова специалиста. Тютчева добавила, что при необходимости важно сделать коррекцию слуха и зрения.