Невролог рассказал, когда реалистичные сны становятся признаком болезни

Реалистичные ночные кошмары с элементами агрессии или бегства могут быть ранним предвестником болезни Паркинсона или деменции. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в интервью RT .

Она подчеркнула, что страшные или неприятные сны не всегда указывают на патологию, поскольку мозг таким образом отрабатывает негативные эмоции и стрессовые сценарии.

В фазе быстрого сна отдельные отделы мозга активно консолидируют воспоминания и усваивают пережитый опыт. Этот процесс переводит опыт из кратковременной памяти в долговременную, помогает разгрузить мозг и снижает эмоциональное напряжение.

При этом врач предупредила, что в некоторых случаях навязчивые или слишком реалистичные, однообразные сны с физическими ощущениями могут говорить о неврологических, психических или соматических заболеваниях.

«Например, есть мнение, что реалистичные сны с криками, ударами или бегством могут предвещать болезнь Паркинсона или деменцию в 80—90% случаев за 10—15 лет до ее развития. Хронические повторяющиеся кошмары могут быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством, тревогой, депрессией», — сказала Демьяновская.

Кроме того, она отметила, что повторяющиеся кошмары могут быть связаны с гипоксией при апноэ сна — временной остановкой дыхания. По словам врача, это состояние следует диагностировать и корректировать, поскольку без лечения оно может повысить риск сердечно‑сосудистых заболеваний.

