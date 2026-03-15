Невролог рассказал, что поможет мозгу дольше оставаться молодым

Кардионагрузки, ежедневная быстрая ходьба, отказ от курения и контроль веса помогут снизить риск инсульта и поддержать здоровье мозга. Об этом невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала изданию Lenta.ru .

Врач объяснила, что работа мозга напрямую зависит от кровоснабжения, поэтому любые сбои в работе сердца отражаются и на состоянии нейронов.

«Одна из распространенных причин ишемического инсульта — мерцательная аритмия, при которой предсердия перестают работать слаженно. Кровь в них застаивается, формируются тромбы, которые с током крови попадают в мозг», — добавила она.

Демьяновская напомнила, что гипертония тоже способна навредить мозгу. Поэтому людям с повышенным давлением она посоветовала сократить потребление соли до пяти граммов в сутки — это примерно одна чайная ложка с учетом готовых продуктов.

Кроме того, важно регулярно давать себе кардионагрузку и каждый день ходить быстрым шагом. Также всем без исключения невролог посоветовала нормализовать массу тела, ограничить алкоголь и отказаться от курения.

Если такие меры не помогают снизить давление, врач призвала обратиться за медицинской помощью и подобрать подходящую терапию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о ежегодной МРТ головы для профилактики инсульта. Мясников назвал вопрос об этом глупым и подчеркнул, что без индивидуальных показаний такой подход неприемлем.