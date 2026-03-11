Мясников развеял популярный миф об МРТ и инсульте

Мясников: нет связи между МРТ головы и профилактикой инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал глупым вопрос о том, нужно ли ежегодно делать МРТ головы для профилактики инсульта. Об этом он сказал в эфире программы «О самом главном» .

Мясников поднял эту тему в рубрике «Вопросы от доктора». Он спросил участницу программы, нужно ли проходить такое обследование каждый год, и отметил, что в вопросе кроется подвох.

Девушка ответила отрицательно. Врач согласился с ней и подчеркнул, что МРТ головы не помогает предотвратить инсульт, если речь идет именно о профилактике без каких-либо индивидуальных показаний.

«Вопрос просто глупый по определению. <…> Если вас кто-то посылает на МРТ головы с целью профилактики инсульта, знайте, что это неправильно», — сказал Мясников.

Ранее доктор рассказал телезрителям о «синдроме белого халата». По его мнению, повышение артериального давления на приеме у врача может говорить о риске серьезных сосудистых заболеваний.