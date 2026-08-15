Невролог объяснил, как избавиться от шума в ушах

Тиннитус, или шум в ушах, может быть как практически безобидным явлением, так и признаком серьезных нарушений в организме. Об этом 360.ru сообщил врач-невролог, кандидат медицинских наук Владимир Белаш.

По его словам, звон или гул в ушах при отсутствии внешних звуков возникает на фоне избыточного психоэмоционального напряжения, но также это может быть проявлением таких жизнеугрожающих состояний, как инсульт.

Чтобы избавиться от тиннитуса, нужно в первую очередь определить причину состояния, а для этого необходимо обратиться к неврологу. Специалист проведет осмотр и оценку неврологического статуса, после чего даст предварительное заключение и направит на дообследование при необходимости.

Лечение шума в ушах будет зависеть от причины, которая его вызвала. Если этой причиной окажутся психологические факторы, возможно назначение антидепрессантов.

Подробнее о том, чем опасен тиннитус и как с ним бороться, читайте в нашем материале.