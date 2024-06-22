Невролог назвал признаки головной боли не из-за усталости

При головной боли есть несколько опасных признаков, при наличии которых необходимо обратиться к врачу, а не списывать все просто на усталость. Такие красные флажки перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер» невролог, заведующий отделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Дмитрий Тархов.

Специалист обратил внимание, что просто таблеткой можно снять головную боль напряженного типа. Но если голова болит, несмотря на прием обезболивающего нестероидного противовоспалительного препарата, стоит проконсультироваться со специалистом.

Еще один звонок о необходимости консультации с врачом — устойчивость головной боли и ее локализация в определенном месте или только с одной стороны.

Третий признак — сопровождение головной боли какими-то дополнительными симптомами, например тошнотой, рвотой или головокружением.

Если головная боль сопровождается угнетением сознания, отдельно подчеркнул Тархов, человеку нужна экстренная медицинская помощь.