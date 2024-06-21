Врач Неустроев: женщины чаще мужчин страдают мигренями

Женщины больше подвержены мигреням, чем мужчины. Причиной этому является наличие у них специфического белка пептида, рассказал врач-невролог Лаврентий Неустроев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, появление мигренозной головной боли у женщин в основном связано с репродуктивным циклом.

Если говорить о причинах появления мигрени в целом, главной считается гормональный дисбаланс, отметил Неустроев.

Ефимов: стал известен победитель торгов на право реорганизации территорий в Строгине

Нейросетевая пятница. Как прошел 1-й день GenAI CONF

Перформанс как терапия. Что известно об участниках фотосессии на кладбище в Петербурге

«Молитвами святых Твоих». Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

Битлждус! Битлджус! Битлджус! Главное о старом и новом фильмах Тима Бертона

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте