Врач Неустроев: женщины чаще мужчин страдают мигренями
Женщины больше подвержены мигреням, чем мужчины. Причиной этому является наличие у них специфического белка пептида, рассказал врач-невролог Лаврентий Неустроев в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, появление мигренозной головной боли у женщин в основном связано с репродуктивным циклом.
Если говорить о причинах появления мигрени в целом, главной считается гормональный дисбаланс, отметил Неустроев.
Пожар вспыхнул на базе МВД в Ростове-на-Дону
Патриотические акции проведут в День памяти и скорби в Химках
Съемки фильма «Зарница» завершились в Балашихе
Украина обыграла Словакию на чемпионате Европы
«Превратился в старикашку». Стал известен заработок Дмитрия Назарова в России
Более 100 вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Серебряных Прудах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте