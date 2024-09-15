Невролог назвал оптимальную продолжительность дневного сна

Дневной сон восстановит силы человека, если продлится около 30 минут и не выйдет за пределы быстрой фазы. Врач-невролог Максим Панков сообщил об этом RT .

«Спать лучше в помещении, где достаточно тихо, в маске для сна или закрыв окна плотными шторами. Сон в течение 20-30 минут позволит немного подремать, оставаясь в фазе быстрого сна», — посоветовал он.

Панков объяснил, что если спать дольше, мозг перейдет в фазу глубокого сна. В этом случае сончас принесет чувство разбитости и сонливость.

Однако людям с нарушением циркадного ритма из-за специфического графика работы, например, врачам и вахтовикам, невролог рекомендовал днем ложиться примерно на полтора часа. Важно делать это, уточнил Панков, в полуденный пик сонливости.

Недосып чреват гормональным сбоем, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. Она сказала, что от работы по ночам могут развиться депрессия, проблемы с кишечником и весом.