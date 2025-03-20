Невролог назвал давление, при котором повышается риск инсульта

Невролог Копцева: риск инсульта возрастает при давлении выше 140 на 90 в покое

При артериальном давлении в состоянии покоя выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба повышается риск инсульта. Об этом изданию News.ru рассказала невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева.

«Даже если вы хорошо себя чувствуете и у вас отсутствуют такие симптомы гипертонии, как головная боль, чувство усталости и нарушение сна, но присутствует повышение показателей артериального давления в состоянии покоя выше значения 140 на 90 миллиметров ртутного столба, то это уже повод обратиться к врачу», — заявила невролог.

Благодаря контролю уровня артериального давления можно снизить риск инсульта на 50%. Врач посоветовала измерять артериальное давление хотя бы раз в неделю.

В России инсульт все чаще регистрируют у молодых людей. В 80% случаев причиной инсульта становится неправильный образ жизни.