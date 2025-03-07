Эксперт Милова: неправильный образ жизни — главная причина инсульта

В России инсульт все чаще регистрируют у молодых людей. Хотя большинство случаев приходится на пожилых, болезнь может поразить даже новорожденных. Об этом рассказала директор по развитию фонда ОРБИ Екатерина Милова на форуме «Женщины за здоровое общество», ее слова привел сайт Life .

По словам эксперта, рост заболеваемости среди молодежи связан с общим ухудшением здоровья населения и развитием диагностики. Благодаря новым технологиям, определить инсульт стало намного проще.

Как показывают исследования, в 80% случаев причиной инсульта становится неправильный образ жизни. Чтобы предотвратить заболевание, следует отказаться от вредных привычек, правильно питаться и заниматься спортом.

Милова напомнила о важности знания симптомов инсульта. Если вы заметили, что человеку плохо, попросите его улыбнуться, поднять две руки или назвать свое имя — при инсульте это может быть затруднительно.