Невролог Косивцова предупредила, что недостаток сна повышает риски деменции

Недостаток сна может иметь серьезные последствия для организма. Врач-невролог, лектор Общества «Знание» Ольга Косивцова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, чем опасен сон менее семи часов в сутки для сердца, мозга и психического здоровья.

Специалист отметила, что нехватка сна повышает вероятность развития сахарного диабета, метаболического синдрома, ожирения и серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, инфаркт и инсульт. Кроме того, при дефиците сна иммунная система теряет способность эффективно защищать организм от инфекций.

Даже одна бессонная ночь может привести к проблемам с концентрацией внимания, ухудшению памяти и снижению скорости мыслительных процессов. Хронический недостаток сна значительно увеличивает риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию.

Регулярное недосыпание негативно влияет и на психическое здоровье, провоцируя тревожные расстройства, панические атаки и депрессию даже у людей без психиатрических диагнозов. У пациентов с уже имеющимися психическими расстройствами недосып может вызвать обострение симптомов, что в некоторых случаях приводит к самолечению с помощью алкоголя или других веществ.

Также снижается работоспособность и активность в профессиональной, социальной и бытовой сферах, что ухудшает качество жизни не только самого человека, но и его близких, подчеркнула Косивцова.