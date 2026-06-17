Невролог Исмаилов предупредил, что сочетание алкоголя и курения создает дополнительную нагрузку на организм

Совместное употребление алкоголя и курение создают дополнительную нагрузку на организм, усугубляя негативное влияние друг друга. Об этом сообщил Lenta.Ru невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов.

По словам врача, алкоголь оказывает воздействие на артериальное давление, нервную систему, печень, обмен веществ, сосудистый тонус и сердечный ритм. Курение вызывает спазм сосудов, ухудшает насыщение крови кислородом и повышает нагрузку на сердце. В результате организм находится в постоянном стрессе: сосуды реагируют нестабильно, сердце работает интенсивнее, а ткани получают меньше кислорода, написали «Известия».

Исмаилов отметил, что человек может заметить это по учащенному пульсу, скачкам давления, головной боли, головокружению, тревожности, нарушению сна и выраженной слабости на следующий день.

«Иногда это воспринимается как обычное похмелье, но на самом деле речь идет о более глубокой нагрузке на сердечно-сосудистую и нервную системы», — подчеркнул специалист.

Кроме того, врач предупредил, что алкоголь повреждает слизистые оболочки, облегчая воздействие канцерогенов табачного дыма. Это повышает риск развития опухолей в полости рта, глотки, гортани и пищевода.