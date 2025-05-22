Невролог Гайфутдинов объяснил, что стресс и диабет могут вызвать тремор рук у пожилых людей

Тремор рук у пожилых людей может быть вызван различными причинами, такими как высокое давление, сахарный диабет и стресс. Об этом сайту «Москва 24» сообщил врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.

По словам эксперта, у пожилых людей на фоне переживаний активизируется симпатическая нервная система, повышается давление и учащается сердцебиение. В ответ на это возникает физиологическая реакция — тремор.

Гайфутдинов отметил, что у людей с патологиями тремор может возникать в ответ на внутренний стресс, связанный с нарушением жизненно важных показателей, таких как уровень сахара, метаболиты, контролирующие мозг, и другие. Например, если давление падает, симпатическая активность поднимает его за счет тремора.

Среди основных причин тремора у пожилых врач назвал гипертонию, болезнь Паркинсона, патологии щитовидной железы и сахарный диабет. Кроме того, дрожь в руках может возникать, если кто-то из родственников страдал от подобных проблем.