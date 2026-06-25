Невролог Демьяновская: «Период в 72 часа после извлечения клеща считается определяющим»

По словам невролога, важно как можно скорее обратиться к врачу для удаления паразита. После извлечения клеща доктор на основании лабораторного исследования назначит соответствующее лечение.

«Период в 72 часа после извлечения клеща считается определяющим: в это время некоторые возбудители инфекций, попавшие в кровь, еще не успели проникнуть в нервную ткань», — цитирует специалиста RT.

Невролог не рекомендовала самостоятельно удалять клеща, особенно резко дергать или сжимать его туловище, так как это может привести к тому, что головка паразита останется в коже. Лучше всего доверить извлечение клеща врачу в травматологии или хирургии.

Если же обратиться к доктору сразу не получается, можно использовать специальный пинцет или ручку-лассо из аптеки. Клеща следует аккуратно захватить как можно ближе к коже и выкрутить плавными движениями, избегая сдавливания брюшка.

После удаления клеща ранку нужно обработать антисептиком, а паразита положить в банку с влажной ваткой и плотно закрыть крышкой — это понадобится для анализа в лаборатории. Принимать какие-либо препараты самостоятельно нельзя, это может сделать только врач с учетом всех рисков и особенностей здоровья пострадавшего.