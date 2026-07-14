Невролог Демьяновская объяснила, что эпизодическая забывчивость не всегда говорит о заболевании

Память — сложная функция мозга, на которую влияют различные факторы, включая возраст, качество сна, стресс и другие. Невролог Екатерина Демьяновская объяснила в беседе с RT , что эпизодическая забывчивость не всегда говорит о заболевании.

По словам специалиста, волноваться стоит, когда нарушения памяти начинают мешать повседневной жизни и работе. Например, человек регулярно забывает о важных встречах, не может вспомнить недавний разговор, постоянно задает одни и те же вопросы, систематически теряет вещи или с трудом осваивает несложные действия.

Демьяновская отметила, что тревожным признаком может быть нарушение пространственной и временной ориентировки. Человек может забыть дорогу в хорошо знакомом районе, перепутать дату или день недели. Ухудшение памяти также может сопровождаться изменениями поведения: раздражительностью, апатией, снижением интереса к привычным занятиям.

Врач подчеркнула, что ухудшение памяти не всегда связано с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Подобные симптомы могут возникать при депрессии, тревожных расстройствах, болезнях щитовидной железы, дефиците витамина B12, хроническом недосыпании, а также как последствие инсульта или черепно-мозговой травмы.