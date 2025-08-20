Невролог Чудинская отметила, что парагевзия может быть связана с сахарным диабетом

Невролог клиники академика Ройтберга Галина Чудинская проинформировала читателей «Известий» о расстройстве вкусовых восприятий, известном как парагевзия, которое может свидетельствовать о наличии тяжелых заболеваний, таких как опухоль мозга или сахарный диабет.

Специалист подчеркнула, что симптомы парагевзии включают искаженное восприятие вкусов, потерю чувствительности или появления несвойственного привкуса, например, металлического, горького или гнилого. Такие признаки иногда упускаются врачами, однако играют значительную роль в диагностике сложных состояний, связанных с нервной системой.

Чудинская указала, что сбои в восприятии вкусов могут возникать на разных уровнях вкусовой системы — от сенсорных клеток языка до нервных центров мозга. Ключевыми факторами риска являются заболевания мозга и эндокринные расстройства, такие как диабет, способные влиять на чувствительность вкусовых рецепторов.