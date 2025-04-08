Невролог Чердак заявила, что диабет повышает риски болезни Альцгеймера

Врач-невролог Мария Чердак поделилась новыми данными о сахарном диабете и его воздействии на головной мозг. Эксперт, представляющая лабораторию нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, в интервью сайту kp.ru рассказала о «диабете 3-го типа», который называют диабетом головного мозга.

Чердак объяснила, что в мозге есть множество инсулиновых рецепторов. Они важны для создания нервных клеток и поддержания работы мозга.

«Инсулин участвует в формировании памяти, поддержании жизнедеятельности клеток мозга и их очистке от токсичных веществ. Инсулиновые рецепторы удаляют патологические белки — бета-амилоиды», — пояснила врач.

Нарушения чувствительности к инсулину ведут к накоплению бета-амилоидов, которые могут вызвать болезнь Альцгеймера. Исследователи полагают, что это поможет понять развитие нейродегенеративных заболеваний.