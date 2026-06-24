Невролог Белаш предупредил офисных сотрудников о риске бесплодия из-за сидячего образа жизни

Офисная работа опасна — из-за нее ягодицы забывают, как работать, что со временем может привести к проблемам репродуктивной системы и бесплодию. Врач-невролог, остеопат и кандидат медицинских наук Владимир Белаш рассказал 360.ru, как малоподвижный образ жизни может помешать стать родителями.

«Из-за застоя в области таза у мужчин может развиться простатит, а у женщин — возникнуть ряд проблем, связанных с репродуктивной сферой, в том числе зачатием, из-за чего сидячая работа может стать косвенным фактором риска развития бесплодия», — объяснил врач.

Он успокоил: если женщина совершенно здорова и у нее хороший репродуктивный потенциал, только есть нюанс с малоподвижным образом жизни, то бесплодие необязательно будет. Однако этот фактор может стать пусковым механизмом.

О том, как определить, есть ли у человека проблема, и кто, помимо офисных работников, входит в группу риска, читайте в материале 360.ru.