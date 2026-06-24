Сегодня 14:38 Ваша ягодица «мертва»? Тесты, упражнения и советы невролога для офисных работников Невролог Белаш назвал ходьбу эффективным способом уберечь поясницу от боли 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Офисные работники склонны к «ягодичной амнезии», когда эти мышцы ослабевают и перестают функционировать из-за долгого сидения. От природы ягодицы очень сильные и отвечают за ходьбу, бег, подъем по лестнице, вставание со стула и поддержание равновесия. Однако когда они «отключаются», другие мышцы стараются компенсировать это, и у человека начинает болеть поясница, и возникают другие проблемы. Как понять, что мышцы уже перестали работать, как их заново включить и что делать, чтобы в будущем такого не происходило, выяснил 360.ru.

Как ягодицы перестают работать Причина «отключения» ягодиц проста: длительное сидение сдавливает эти мышцы, седалищный нерв и кровеносные сосуды в области таза. Со временем они теряют силу и выносливость. В итоге мозг понемногу «забывает» задействовать ягодицы в работе, из-за чего возникают различные болезни. Какие проблемы возникают из-за «отключенных» ягодиц Неработающие ягодицы можно назвать гиподинамией, то есть нарушением функций организма из-за малоподвижного образа жизни. Если же говорить конкретно про мышцы в области таза, то от их функционирования зависит венозный отток. «Если человек много сидит, мышцы таза становятся слабыми, из-за чего повышается риск развития варикозной болезни вен нижних конечностей и варикоза со стороны вен таза», — рассказал 360.ru врач-невролог, остеопат и кандидат медицинских наук Владимир Белаш.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Также постоянное сидение может повлиять на репродуктивную систему. Застой в области таза влияет на развитие у мужчин простатита, а у женщин могут быть проблемы с зачатием, то есть малоподвижный образ жизни может быть косвенным фактором бесплодия. Кроме того, человеку, который много сидит, со временем будет просто тяжелее ходить и подниматься по лестнице. «Из-за этого возрастает нагрузка на остальные отделы позвоночника, то есть грудной и шейный. Соответственно, там может быть появление болевых синдромов, нарушение осанки и ряд других проблем», — рассказал невролог. Кто входит в группу риска Помимо очевидной категории людей, которые работают большую часть времени в офисе, то есть за столом и сидя, ягодицы могу перестать функционировать у водителей, которые много времени находятся за рулем и не делают остановок. «Также к группе риска можно отнести подростков, которые не только много сидят, а даже больше лежат. В целом у современных молодых людей малоподвижный образ жизни, они часто полусидят-полулежат с телефоном в руке», — объяснил Белаш.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Тесты, чтобы понять, что ягодицы отключились Специалист по физическим упражнениям Амелия Филлипс советует два домашних теста для определения включенности ягодиц. Для первого следует сделать мостик на одной ноге: лечь на спину, согнуть колени, вытянуть ногу и, опираясь на пятку, поднять бедра от пола. Если они будут непроизвольно опускаться или начнут работать мышцы задней поверхности бедра, значит, проблема есть. Второй тест: постараться встать с кресла без помощи рук и коленей — исключительно за счет ягодичных мышц. Несмотря на простоту действия, многие люди с неразвитыми ягодицами испытают затруднение. Похожее упражнение — сделать приседание без отрыва стопы, отметил Белаш. Если она отрывается или сделать это сложно, это признак, что есть проблема с мышцами ног и областью таза. Иногда понять, что ягодицы «выключились» можно по их внешнему виду — сглаживается контур, мышцы не выступают, то есть они становятся более слабыми. Если эти тесты не дали ясности, Белаш порекомендовал обратиться к специалисту — ведь часто человек не может оценить себя и свое тело со стороны, увидеть себя со спины.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«В данном случае нужен невролог, иногда — мануальный терапевт или остеопат. В целом, если ягодичные мышцы не в тонусе, когда мы их трогаем, они ощущаются как дряблые. Это показатель, который должен послужить сигналом к решению проблемы», — объяснил невролог. Как заново включить ягодицы Повысить тонус ягодичных мышц можно с помощью комплекса упражнений, который легко можно найти в интернете и делать дома. Он займет 5-15 минут в день, но биомеханика ягодиц со временем восстановится. Можно обратиться к специалисту, чтобы составить индивидуальный комплекс упражнений. Также полезно приобрести тренажер стэп — человек будет на нем ходить, за счет чего повысится его двигательная активность и увеличится нагрузка на ягодичные мышцы, соответственно, постепенно они снова обретут тонус. «Можно даже без специального тренажера имитировать эти движения, отрывая пятки от пола», — рассказал невролог. Еще один способ «включить» мышцы в области таза — это ходьба максимально широким шагом. За счет этого в движение включаются все группы ягодичных мышц.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Врач предупредил: на приведение ягодиц в тонус уйдет время, поэтому нужно набраться терпения и делать упражнения постоянно. В этом случае постепенно мышцы придут в норму, а сопутствующие проблемы уйдут. Профилактика «ягодичной амнезии» Самая лучшая профилактика «отключенных» ягодиц — вести активный образ жизни. Если человек входит в группу риска, например, много работает за компьютером или по другой причине долго сидит, ему следует делать частые перерывы. «По возможности не сидеть непрерывно более двух-трех часов, а делать промежутки отдыха», — отметил врач. Водителям он посоветовал подобрать эргономичную мебель для автомобиля и настроить водительское кресло под себя. Так что, друзья, теперь качаем «орех» не ради того, чтобы он был упругим, а чтобы спина не болела.