Невролог Белаш предупредил: лежа на диване, подростки рискуют «вырубить» свои ягодицы

Известно, что те люди, которые в основном работают в сидячем положении, страдают из-за болей в спине. Однако мало кто задумывается, что современные подростки также находятся в зоне риска — некоторые молодые люди проводят в полулежачем состоянии много часов. Врач-невролог, остеопат и кандидат медицинских наук Владимир Белаш рассказал 360.ru, чем это грозит молодому поколению.

Причина «отключения» ягодиц проста: длительное сидение сдавливает эти мышцы, седалищный нерв и кровеносные сосуды в области таза.

«К группе риска можно отнести подростков, которые не только много сидят, а даже больше лежат. В целом у современных молодых людей малоподвижный образ жизни, они часто полусидят-полулежат с телефоном в руке», — объяснил Белаш.

Из-за этого их ягодичные мышцы постепенно перестают выполнять свою функцию. В будущем это может привести юношей к простатиту, девушек — к бесплодию и всех их — к варикозу, а также болям в шее и пояснице, так как эти мышцы стараются компенсировать «отсутствие» ягодиц.

О том, как профилактировать у себя такие состояния, читайте в материале 360.ru.