Антирезусный иммуноглобулин — жизненно необходимый для беременных препарат при развитии резус-конфликта между организмом матери и ребенка. Об этом 360.ru рассказала гинеколог, сексолог, аромопрактик Тамара Мальцева.

«Если этого препарата не будет, то мы возвращаемся в те времена, когда после неудавшейся беременности, выкидыша, аборта и даже удавшейся беременности и родов, когда возникал резус-конфликт у матери и плода, женщина больше не могла выносить детей», — подчеркнула врач.

Ранее издание MSK1.RU сообщило, что беременные в Москве столкнулись с острой нехваткой антирезусного иммуноглобулина. Однако Мальцева отметила, что препарат найти можно, и про его дефицит она не слышала. По словам гинеколога, не так часто у пациенток развивается резус-конфликт с плодом.

Мальцева добавила, что раньше действительно не хватало иностранных препаратов — они попали под санкции. Но сейчас приобрести их можно. Есть лекарства, добавила медик, которые заказывают из-за рубежа, когда это необходимо.

«Я сейчас смотрела в интернете, да, есть эти препараты, просто они и более дорогостоящие, чем привычные, но выход найти всегда можно. Если бы действительно его (антирезусного иммуноглобулина — прим. ред.) не было, я бы точно об этом слышала», — отметила собеседница 360.ru.

Ранее гинеколог Ольга Черепанова рассказала, что современные тесты на беременность очень точные и могут определить ее даже на самых ранних сроках. Результат можно узнать уже через восемь дней после предполагаемой даты зачатия.