Гинеколог Черепанова рассказала, что тест на беременность можно сделать на 8 сутки после зачатия

Современные тесты на беременность достаточные точные и могут определить ее даже на самых ранних сроках. Об этом Ura.ru рассказала гинеколог Ольга Черепанова.

Пр ее словам, первый тест можно сделать уже через восемь дней после предполагаемой даты зачатия. Если беременность наступила, то женщина с большой вероятностью увидит две заветные полоски.

Если же точной уверенности, когда могло произойти зачатие, нет, то стоит подождать задержки. На второй или третий день результаты теста будут достаточно точными, добавила врач.

Она также посоветовала не ограничиваться одним, а сделать несколько попыток. Однако точно определить беременность сможет только врач, добавила Черепанова.