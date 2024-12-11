«Несложная процедура». В ГД объяснили реализацию идеи о продаже алкоголя по QR-коду
Депутат Свинцов назвал несложной процедуру продажи алкоголя по QR-коду
Процедура получения специальной отметки в виде QR-кода на «Госуслугах» для покупки алкоголя будет несложной. О реализации идеи 360.ru рассказал автор инициативы, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов.
По его словам, после достижения 18 лет молодые люди должны будут посетить нарколога. Врач расскажет о последствиях употребления спиртного, после чего на «Госуслугах» автоматически появится QR-код.
«У нас все врачи подключены к единой системе. Врач вводит [информацию] у себя на компьютере в систему самой поликлиники. Поликлиника подключена к общей системе Минздрава. Это единое межведомственное взаимодействие. Врач фиксирует, что ребенок понял, ребенок осознал, понимает все возможные последствия [употребления алкоголя]. Дальше это все вносится в единую систему, и данная отметка появляется на портале „Госуслуг“. Вот и все, это абсолютно несложная процедура», — объяснил парламентарий.
При покупке алкоголя в магазине нужно будет показать паспорт и отметку на «Госуслугах».
Депутат добавил, что дети не понимают опасность употребления спиртного, им необходимо жестко объяснять последствия со статистическими цифрами и доказательной базой.
«Минздрав определит весь порядок проведения данной процедуры, потому что она действительно должна быть взвешена и проработана. <…> Здесь действительно нужен специализированный, системный подход», — подчеркнул Свинцов.
Процедура будет необязательной, заявил депутат.
Если кто-то не хочет, может не ходить [к врачу]. Просто у него тогда не будет возможности купить алкоголь, и ничего страшного в этом нет. Алкоголь не является каким-то необходимым атрибутом. <…> Не хочешь употреблять алкоголь — да и не ходи к этому наркологу. И вообще забудь про алкоголь.
Андрей Свинцов
депутат
Парламентарий предложил внести поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Он объяснил, что проект поможет сократить количество пьющих молодых людей в регионах. Суть идеи заключается в том, чтобы достигшие совершеннолетия обследовались у нарколога, а врач объяснил им последствия употребления спиртного.