«Несложная процедура». В ГД объяснили реализацию идеи о продаже алкоголя по QR-коду

Процедура получения специальной отметки в виде QR-кода на «Госуслугах» для покупки алкоголя будет несложной. О реализации идеи 360.ru рассказал автор инициативы, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

По его словам, после достижения 18 лет молодые люди должны будут посетить нарколога. Врач расскажет о последствиях употребления спиртного, после чего на «Госуслугах» автоматически появится QR-код.

«У нас все врачи подключены к единой системе. Врач вводит [информацию] у себя на компьютере в систему самой поликлиники. Поликлиника подключена к общей системе Минздрава. Это единое межведомственное взаимодействие. Врач фиксирует, что ребенок понял, ребенок осознал, понимает все возможные последствия [употребления алкоголя]. Дальше это все вносится в единую систему, и данная отметка появляется на портале „Госуслуг“. Вот и все, это абсолютно несложная процедура», — объяснил парламентарий.

При покупке алкоголя в магазине нужно будет показать паспорт и отметку на «Госуслугах».

Депутат добавил, что дети не понимают опасность употребления спиртного, им необходимо жестко объяснять последствия со статистическими цифрами и доказательной базой.

«Минздрав определит весь порядок проведения данной процедуры, потому что она действительно должна быть взвешена и проработана. <…> Здесь действительно нужен специализированный, системный подход», — подчеркнул Свинцов.

Процедура будет необязательной, заявил депутат.