В России создадут три новые вакцины от рака

В России планируют разработать три новые вакцины от онкологических заболеваний. Об этом РИА «Новости» заявил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что российские специалисты собираются создать вакцины от мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

Первый пациент, получивший российский препарат от меланомы, сообщил о хорошем самочувствии. Он продолжает проходить лечение от рака кожи, специалисты получили все необходимые реакции иммунитета.

Гинцбург добавил, что пациент получит еще две вакцинации препаратом, который производится в Институте Гамалеи и вводится в Институте Герцена.

В мае прошли испытания отечественной вакцины от колоректального рака. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что пациент хорошо перенес препарат. Вакцина продемонстрировала эффективность и безопасность.