Немецкий дерматолог Фатеми отметил, что здоровье кожи во многом зависит от ежедневных привычек

Немецкий дерматолог и косметический хирург Афшин Фатеми перечислил популярные привычки, которые могут вредить коже. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на издание Focus.

По мнению специалиста, нельзя ложиться спать с макияжем, так как это может мешать восстановлению кожи ночью и способствовать появлению воспалений из-за закупорки пор.

Еще одна ошибка — отказ от солнцезащитных средств. Ультрафиолет, по словам дерматолога, является одной из главных причин преждевременного старения кожи, появления пигментных пятен и морщин. Поэтому защиту от солнца следует использовать не только на пляже, но и в повседневной жизни.

Фатеми предостерегает также от чрезмерного использования агрессивных средств для ухода. Частое применение продуктов с раздражающими компонентами может ослабить естественный защитный барьер кожи и сделать ее более чувствительной.

Врач не советует пользоваться грязными кистями и спонжами для макияжа. На них могут скапливаться бактерии и остатки косметики, что может привести к воспалениям и ухудшению состояния кожи.

Также специалист отметил, что часто коже не нужны модные процедуры и многочисленные средства, а достаточно регулярного очищения, увлажнения и защиты от солнца. Здоровье кожи во многом зависит от ежедневных привычек, которые помогают поддерживать ее защитные функции.