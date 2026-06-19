Нейрохирург Шайдуров посоветовал правильно настроить водительское кресло перед поездкой

Нейрохирург и травматолог-вертебролог Кирилл Шайдуров назвал ключевые факторы, вызывающие боли в спине у водителей. Об этом сообщила «Газета.ru» .

По его словам, основной проблемой является длительное нахождение в статичной позе. При продолжительном сидении за рулем позвоночник подвергается постоянной компрессии, а мышцы спины — статическому напряжению. Это приводит к нарушению кровообращения и замедлению обменных процессов в тканях, что в итоге выливается в скованность, усталость и боль.

Для профилактики специалист посоветовал автомобилистам делать регулярные остановки и выполнять упражнения. Кроме того, важно правильно отрегулировать сиденье. Необходимо, чтобы спина имела надежную опору, руки были слегка согнуты в локтях, а ноги не находились в чрезмерно вытянутом положении, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».