Нефролог Козина рассказала, что сухость кожи и усталость могут быть неспецифическими симптомами болезней почек

Почки играют ключевую роль в поддержании здоровья организма, однако их проблемы часто остаются незамеченными до возникновения серьезных осложнений. Врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина рассказала «Известиям» о развитии хронической болезни почек и важности своевременной диагностики.

По словам специалиста, почки непрерывно фильтруют кровь, выводя из организма лишнюю жидкость и продукты обмена. За сутки через них проходит до 150–180 литров крови, что приводит к образованию 1,5–2 литров мочи. Кроме того, почки участвуют в регулировании артериального давления и выработке гормонов, влияющих на кроветворение и состояние костной ткани.

«Когда функция почек постепенно снижается, человек может долгое время ощущать лишь неспецифические симптомы: усталость, сухость кожи или незначительное повышение давления», — отметила Козина.

Эти признаки часто списывают на стресс или возраст, не осознавая серьезности ситуации. Врач подчеркнула, что хроническая болезнь почек нередко развивается на фоне других заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертония и аутоиммунные нарушения. Негативное влияние на состояние почек может оказывать длительное и бесконтрольное применение обезболивающих препаратов и нестероидных противовоспалительных средств.

Для выявления проблем с почками на ранней стадии проводятся простые исследования: анализ крови на креатинин, анализ мочи на белок и ультразвуковое исследование. Это особенно важно для людей с диабетом, повышенным артериальным давлением и наследственной предрасположенностью к заболеваниям почек, подчеркнула Козина.