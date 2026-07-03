Не всегда вина врача: от чего зависит риск разрыва кишечника при колоноскопии?

Врач Прокофьев: перфорация при колоноскопии не всегда говорит об ошибке доктора

Перфорация кишечника при колоноскопии не всегда является следствием врачебной ошибки. Об этом 360.ru рассказал врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев, комментируя случай в частной клинике Екатеринбурга, где пациентке во время процедуры повредили кишечник.

Девушка рассказала в соцсетях, что поступила в больницу с разрывом стенки кишки. Прокофьев объяснил, что это осложнение хоть и редкое, но входит в число самых серьезных при эндоскопическом исследовании.

Причиной может быть как нарушение техники, так и патология пациента — истончение стенки из-за язвенного колита, дивертикулеза или болезни Крона.

«Ни один, даже самый лучший специалист не смог бы избежать перфорации кишечника при проведении у данного пациента колоноскопии. На 100% избежать перфорации невозможно. Все зависит от состояния самого пациента», — подчеркнул врач.

По словам Прокофьева, для получения компенсации нужен будет анализ медицинской документации, проверки сертификатов врача и состояния оборудования. Если нарушения подтвердятся, клиника будет нести ответственность. Однако в данном случае медучреждение сообщило пациентке о случившемся и сразу вызвало скорую, что позволило спасти жизнь.

«Пациентка жива, и это самое важное. Она не получила нарушений, которые привели к утрате жизненно важных функций, инвалидности. Но как минимум сумма проведенного обследования, сумма на восстановительный период, сумма на дополнительное лечение — все это будет компенсировано», — добавил эксперт.

В сентябре прошлого года в Бурятии врачи по ошибке удалили пациентке здоровую почку.