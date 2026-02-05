Не все так просто? Можно ли в действительности говорить о весеннем обострении

В прошедшие несколько дней в разных городах произошли нападения на школы. После этого в интернете снова появились разговоры о сезонных обострениях. Откуда взялось такое понятие и почему его нельзя привязывать сразу ко всем случаям, рассказал 360.ru кандидат медицинских наук, психиатр и нарколог Марат Сараев.

По его словам, со сменой сезона начинается гормональная перестройка в организме, которая и может привести к активностям. Однако не все психические расстройства носят сезонный характер.

«Эти действия различного характера нельзя привязывать к таким вот общественным стигмам. Надо каждый конкретный случай рассматривать под лупой с точки зрения медицинского обследования и научных данных», — подчеркнул врач.

В прошлом году терапевт Зарема Тен связывала резкую смену настроения весной с нехваткой серотонина.